MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülseren Budayıcıoğlu'nu mu canlandıracak?

Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülseren Budayıcıoğlu'nu mu canlandıracak?

20.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurşun, Küçük Sırlar ve Adı Zehra gibi pek çok farklı yapımda rol alan Seda Akman'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Daha önce Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel de seçilmiş olan oyuncu Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Seda Akman Masumlar Apartmanı'nda Gülseren Budayıcıoğlu'nu mu oynayacak? İşte yanıtı...

Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülseren Budayıcıoğlu'nu mu canlandıracak?

Oyunculuğa 2003 yılında başlayan; Küçük Sırlar, Kurşun ve Adı Zehra gibi pek çok önemli yapımda rol alan Seda Akman'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Daha önce Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel de seçilmiş olan oyuncu Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Gülseren Budayıcıoğlu'nu mu canlandıracak?

SEDA AKMAN KİMDİR?

43 yaşında olan ve 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelen Seda Akman, Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1998 senesinde Miss Palmolive seçilmiş ve sonrasında Miss Intercontinental yarışmasında 4. olmuştur. 1999 senesinde ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 2003 senesinde yayınlanan Yazı Tura isimli sinema filminde canlandırdığı Nazan karakteriyle yaşamış olan Akman; Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Yazı Tura, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atışı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Bir İstanbul Masalı, Ölümsüz Aşk, Yazı Tura, Balans ve Manevra, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi yapımlarda rol almıştır. Seda Akman, 1.70 metre boyunda olup 54 kilodur ve Oğlak burcudur.

SEDA AKMAN ROL ALDIĞI PROJELER

2019 – Kurşun (Feraye) (TV Dizisi)
2018 – Adı Zehra (Leyla) (TV Dizisi)
2015 – O Aşk Benim (TV Dizisi)
2010 – Mükemmel Çift (Jülide Bozoğlu) (TV Dizisi)
2010 – Küçük Sırlar (Müge) (TV Dizisi)
2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Mülkiye Müfettişi) (TV Dizisi)
2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)
2009 – Son Bahar (Eda) (TV Dizisi)
2007-2008 – Annem (Ayşe) (TV Dizisi)
2018 – Dudullu Postası (TV Dizisi)
2017-2018 – Kalp Atışı (Esra) (TV Dizisi)
2017 – Aşk ve Mavi (Yüksel Karahan) (TV Dizisi)
2017 – Arada (Sinema Filmi)
2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Belgin) (TV Dizisi)
2005 – Aşk Yolu (Feraye) (TV Filmi)
2004 – Balans ve Manevra (Zeynep) (Sinema Filmi)
2003 – Ölümsüz Aşk (Şenay) (TV Dizisi)
2003 – Yazı Tura (Nazan) (Sinema Filmi)
2015 – Sen Benimsin (Şefika Toprak) (TV Dizisi)
2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Deniz Yüzbaşı) (Sinema Filmi)
2005 – Kanlı Düğün (Leyla) (TV Dizisi)
2005 – Emret Komutanım (Yüzbaşı Deniz) (TV Dizisi)
2015 – Gecenin Kraliçesi (Hüma) (TV Dizisi)
2015 – Acil Servis (Yeşim) (TV Dizisi)
2013 – Tozlu Yollar (Pınar) (TV Dizisi)
2013 – Fatih (Gülbahar Hatun) (TV Dizisi)
2012 – Eve Düşen Yıldırım (Şayeste) TV Dizisi)
2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (Ayşe) (TV Dizisi)

SEDA AKMAN MASUMLAR APARTMANI'NDA! GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NU MU OYNAYACAK?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Han doktora çöp topladığını ve karısının ondan iğrendiğini anlatır. Diğer yandan Gülben iyice kafayı yer ve annesinin felç geçirdiğinde giydiği giysiyi alıp onun gibi yalnızlıktan öleceğini söyler. Naci ise dönmüştür ve Safiye ilk önce ona kızar, ardından ise başını omzuna dayayıp elini tutarken görülür. Ege Neriman'a onu sevdiğini söylerken, İnci Safiye ve Gülben'in karşısında şoka girer. Dizinin yeni bölümünde rol almak üzere psikolog rolü ile Seda Akman da katıldı. Başarılı oyuncu dizide kitaplarıyla Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin yapılmasını sağlayan Gülseren Budayıcıoğlu'nu canlandıracak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdıKasiyer, mağazada şişme bebekle ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
Özlem Yıldız kimdir?Özlem Yıldız kimdir?
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Seda Akman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Diğer Haberler

Dr. Biran Ekici kimdir? Dr. Biran Ekici hakkında merak edilenler

Dr. Biran Ekici kimdir?

Özge Özder kimdir? Özge Özder Sadakatsiz’e ne zaman dönecek? Açıklama geldi…

Özge Özder'den Sadakatsiz açıklaması

Özlem Yıldız kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Özlem Yıldız'ın hayat hikayesi...

Özlem Yıldız kimdir?

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı

Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, güzellik salonu açtı

Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi ne zaman çekildi?

Züğürt Ağa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yaz tatilinden sıkılan Şevval Şahin Erciyes'e gitti!

Yaz tatilinden sıkılan Şevval Şahin Erciyes'e gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.