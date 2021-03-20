Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülseren Budayıcıoğlu'nu mu canlandıracak?

Oyunculuğa 2003 yılında başlayan; Küçük Sırlar, Kurşun ve Adı Zehra gibi pek çok önemli yapımda rol alan Seda Akman'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Daha önce Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel de seçilmiş olan oyuncu Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Gülseren Budayıcıoğlu'nu mu canlandıracak?
43 yaşında olan ve 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelen Seda Akman, Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1998 senesinde Miss Palmolive seçilmiş ve sonrasında Miss Intercontinental yarışmasında 4. olmuştur. 1999 senesinde ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir.
İlk oyunculuk deneyimini 2003 senesinde yayınlanan Yazı Tura isimli sinema filminde canlandırdığı Nazan karakteriyle yaşamış olan Akman; Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Yazı Tura, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atışı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Bir İstanbul Masalı, Ölümsüz Aşk, Yazı Tura, Balans ve Manevra, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi yapımlarda rol almıştır. Seda Akman, 1.70 metre boyunda olup 54 kilodur ve Oğlak burcudur.
2019 – Kurşun (Feraye) (TV Dizisi)
2018 – Adı Zehra (Leyla) (TV Dizisi)
2015 – O Aşk Benim (TV Dizisi)
2010 – Mükemmel Çift (Jülide Bozoğlu) (TV Dizisi)
2010 – Küçük Sırlar (Müge) (TV Dizisi)
2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Mülkiye Müfettişi) (TV Dizisi)
2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)
2009 – Son Bahar (Eda) (TV Dizisi)
2007-2008 – Annem (Ayşe) (TV Dizisi)
2018 – Dudullu Postası (TV Dizisi)
2017-2018 – Kalp Atışı (Esra) (TV Dizisi)
2017 – Aşk ve Mavi (Yüksel Karahan) (TV Dizisi)
2017 – Arada (Sinema Filmi)
2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Belgin) (TV Dizisi)
2005 – Aşk Yolu (Feraye) (TV Filmi)
2004 – Balans ve Manevra (Zeynep) (Sinema Filmi)
2003 – Ölümsüz Aşk (Şenay) (TV Dizisi)
2003 – Yazı Tura (Nazan) (Sinema Filmi)
2015 – Sen Benimsin (Şefika Toprak) (TV Dizisi)
2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Deniz Yüzbaşı) (Sinema Filmi)
2005 – Kanlı Düğün (Leyla) (TV Dizisi)
2005 – Emret Komutanım (Yüzbaşı Deniz) (TV Dizisi)
2015 – Gecenin Kraliçesi (Hüma) (TV Dizisi)
2015 – Acil Servis (Yeşim) (TV Dizisi)
2013 – Tozlu Yollar (Pınar) (TV Dizisi)
2013 – Fatih (Gülbahar Hatun) (TV Dizisi)
2012 – Eve Düşen Yıldırım (Şayeste) TV Dizisi)
2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (Ayşe) (TV Dizisi)
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Han doktora çöp topladığını ve karısının ondan iğrendiğini anlatır. Diğer yandan Gülben iyice kafayı yer ve annesinin felç geçirdiğinde giydiği giysiyi alıp onun gibi yalnızlıktan öleceğini söyler. Naci ise dönmüştür ve Safiye ilk önce ona kızar, ardından ise başını omzuna dayayıp elini tutarken görülür. Ege Neriman'a onu sevdiğini söylerken, İnci Safiye ve Gülben'in karşısında şoka girer. Dizinin yeni bölümünde rol almak üzere psikolog rolü ile Seda Akman da katıldı. Başarılı oyuncu dizide kitaplarıyla Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin yapılmasını sağlayan Gülseren Budayıcıoğlu'nu canlandıracak.
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