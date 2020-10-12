Seda Bakan'dan 'ikinci bebek' açıklaması

Oyuncu Seda Bakan önceki akşam Maslak'taki bir mekanda 35'inci doğum gününü kutladı. Eşi Ali Erel'in sürpriz yaptığı yemekli kutlamada oyuncunun ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti



Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Seda Bakan, "Güzel bir organizasyon yapmış Ali. Biliyordum bir şeyler olduğunu o yüzden giyindim hemen ama beklemediğim arkadaşlarım vardı. Onları görünce mutlu oldum" dedi.

Eşinin romantik olduğunu söyleyen oyuncu, "Romantik ama bebek olduktan sonra farklılaşıyor her şey ama genel olarak böyleyiz" şeklinde konuştu.



Muhabirlerin kızı Leyla ile ilgili soruları karşısında Seda Bakan, "Bebek çok iyi çok tatlı" diyerek çocuğunu resmini telefonundan gösterdi. Bakan, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" dedi.



