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Seda Bakan'dan 'ikinci bebek' açıklaması

12.10.2020 10:05 | Son Güncelleme:
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Seda Bakan'dan 'ikinci bebek' açıklaması

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ilk kez annelik heyecanı yaşayan Seda Bakan 35. yaşını kutladı. Kutlama sonrası, muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz? sorusuna, "Hayır, şu an düşünmüyoruz" dedi.

Oyuncu Seda Bakan önceki akşam Maslak'taki bir mekanda 35'inci doğum gününü kutladı. Eşi Ali Erel'in sürpriz yaptığı yemekli kutlamada oyuncunun ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Seda Bakan, "Güzel bir organizasyon yapmış Ali. Biliyordum bir şeyler olduğunu o yüzden giyindim hemen ama beklemediğim arkadaşlarım vardı. Onları görünce mutlu oldum" dedi.

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Eşinin romantik olduğunu söyleyen oyuncu, "Romantik ama bebek olduktan sonra farklılaşıyor her şey ama genel olarak böyleyiz" şeklinde konuştu.

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Muhabirlerin kızı Leyla ile ilgili soruları karşısında Seda Bakan, "Bebek çok iyi çok tatlı" diyerek çocuğunu resmini telefonundan gösterdi. Bakan, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" dedi.


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