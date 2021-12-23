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Seda Bakan derin yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçti

23.12.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altı sene önce müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren Seda Bakan, özel hayatından çok kariyeriyle gündeme geliyor. Oyuncu Seda Bakan son olarak katıldığı bir davetten paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Seda Bakan derin yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçti

Seda Bakan önceki akşam düzenlenen bir davette boy gösterdi. Bakan, beyaz kombiniyle çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.

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Güzelliğiyle dikkat çeken Bakan'a kısa sürede yorum yağdı.

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Katıldığı davetten fotoğraflarını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan Seda Bakan "Beyaz çikolatalı mocha" notunu düştü. Seda Bakan'a, birçok hayranı kalp emojisi gönderdi.

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Bakan, 'Another Self' dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le fotoğrafını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Büyüküstün, Serkan Altunorak'ın da olduğu poza, "Olmuyor, kurtulamıyoruz" diyerek, espri yaptı.

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Seda Bakan
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