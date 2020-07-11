Seda Bakan Hadise ve Kaan Yıldırım sorularıyla kenara sıkıştı! Mucize Doktor'a dahil oldu mu?

Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla kenara sıkıştı. Oyuncu, taze aşıklara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım’ın evlilik yolundaki adımları hakkında da konuştu.

“İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum” diyen Bakan, “Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var” ifadeleriyle çağrısını da iletti.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKTİ

2019 yılının Ağustos ayında kızı Leyla’yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Bakan, aradan geçen 11 ayın ardından verdiği kilolarla da dikkatleri çekti. “Bakın ne kadar kilo verdim, farkında değilsiniz” ifadelerini kullanan oyuncu, “5 kilo verdim” diyerek fit halini göstermeyi unutmadı. Ünlü oyuncu, doğum yapacağı dönemde 23-24 kilo almıştı.

MUCİZE DOKTOR'A DAHİL OLDU MU?

Mucize Doktor dizisinin yeni sezonunda yer alacağı iddia edilen Seda Bakan bu iddiaları da yalanladı. Seda Bakan görüşmelere devam ettiğini ancak henüz net bir karar vermediğini söyledi.

