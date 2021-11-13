Seda Bakan: Murat Boz'a haksızlık yapıldı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla ile birlikte Bebek trafiğinde objektiflere takıldı. Bir arkadaşından ev için malzeme aldığını dile getiren Bakan, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"BİR SÜREDİR KAYINVALİDEMDE KALIYORDUK"

"Ev alışverişi yapıyorum, evimizi yeniledik." diyen ünlü oyuncu, "Dekorasyon için iki kişiyle anlaştık. Bazen paramızla rezil de olduğumuz oldu. Dolar arttıkça her şey pahalandı. Kayınvalidemde kalıyorduk bir süredir. Şimdi kendi evimize geçiyoruz." diye konuştu.

Leyla bebek ise elindeki Türk bayrağı ile annesinin verdiği röportajı dinledi.

"MURAT'A HAKSIZLIK YAPILDI"

Seda Bakan, geçtiğimiz ay Murat Boz'u rol aldığı projenin setindeki oyuncuların istemediğine yönelik çıkan haberler hakkında da konuştu.

Yakın arkadaşını savunan Bakan, "Hayır ya, o haber nasıl çıktı? Belki birileri yaptırıyordur. Murat'la daha önce de çalıştım. Çok disiplinli biri, sette ne söylenilse yapar. Bu işi de çok iyi becerdi ve artık oyuncu oldu." diyerek Boz'a haksızlık edildiğini dile getirdi.



