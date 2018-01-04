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Seda Bakan ne giyse yakışıyor

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 09:46 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216'nın galası yapıldı. Filmin başrol oyuncuları arasında yer alan Seda Bakan, güzelliği ile büyüledi.

Seda Bakan ne giyse yakışıyor

Komedyen Cem Yılmaz'ın uzun süredir merakla beklenen Arif V 216'nın merakla beklenen galası Zorlu Center'da yapıldı. Galaya güzelliğiyle damga vuran isim Seda Bakan oldu. Bakan, Nedo by Nedret Taciroğlu markasına ait 2017-2018 Sonbahar/Kış Koleksiyonuna ait bir elbise tercih etmişti.

DANTELLER VE DEKOLTE ÖN PLANDAYDI
Geceye Nedret Taciroğlu imzalı elbise ile katılan Seda Bakan, görünümünü sade bir makyajla tamamlanmıştı. "Son günlerde bu kız ne giyse yakışıyor" yorumları yapılan güzel oyuncunun elbisesi, üç boyut efekti kazandırılmış nakışlı dantellerden oluşuyordu. Geniş bir göğüs dekoltesi bulunan elbise oldukça beğenildi.

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seda bakan Arif V 216

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çok abartılıyor, ne güzellerin gölgesinde kaybolur.
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