Seda Güven güzel haberi böyle duyurdu

\u00dcnl\u00fc oyuncu Seda G\u00fcven \u00f6nceki g\u00fcn k\u0131na gecesi d\u00fczenledi. \u0130\u015f insan\u0131 Ali G\u00fczel'le a\u015fk ya\u015fayan oyuncu, yak\u0131nda nikah masas\u0131na oturacak. \n\nSosyal medya hesab\u0131ndan bu foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan g\u00fczel oyuncu alt\u0131na; 'Sedo\u015fun k\u0131nas\u0131' notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\n\nAntalya'da korkun\u00e7 anlar! Ac\u0131 i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131Y\u0131lmaz Morg\u00fcl'den \u00e7ok konu\u015fulacak klipHababam S\u0131n\u0131f\u0131 oyuncular\u0131 Mersin\u2019de
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