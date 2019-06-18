MAGAZİN

Seda Güven güzel haberi böyle duyurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

Seda Güven kına yaktı. Oyuncu yakın zamanda Ali Güzel'le nikah masasına oturacak.

Seda Güven güzel haberi böyle duyurdu

Ünlü oyuncu Seda Güven önceki gün kına gecesi düzenledi. İş insanı Ali Güzel'le aşk yaşayan oyuncu, yakında nikah masasına oturacak.

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Sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu altına; 'Sedoşun kınası' notunu düştü.

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seda güven kına gecesi

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