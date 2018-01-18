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Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı!

MAGAZİN HABERLERİ | 18.01.2018 15:13 | Son Güncelleme 4 saat önce

Seda Sayan'dan kafa karıştıran evlilik açıklaması. Sayan, '"Evlenmek isteyenlere benden tüyo. Evlenmek istemiyorum diyeceksiniz benim gibi o zaman evlenirsiniz. Ben evlilikte başarısız bir kadınım. 6 kere evlendim. 7.'si çok özel olmalı.' dedi.

Seda Sayan: 6 kere evlendim, 7.'si çok özel olmalı!

Murat Karabova'nın Seda Sayan için mekan kapatmasıyla aralarında aşk iddiaları çıkmıştı. Mekanda Seda Sayan'ın Murat Karabova'ya bakarak şarkı söylemesi ise iddiaları güçlendirmişti.

Seda Sayan aşk iddialarını yalanlamayınca Murat Karabova ile evleneceği yönünde haberler çıkmaya başladı.

Murat Karabova'nın Seda Sayan için mekan kapatmasıyla aralarında aşk iddiaları çıkmıştı. Mekanda Seda Sayan'ın Murat Karabova'ya bakarak şarkı söylemesi ise iddiaları güçlendirmişti.

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Seda Sayan aşk iddialarını yalanlamayınca Murat Karabova ile evleneceği yönünde haberler çıkmaya başladı.

Seda Sayan programında "Evlenmek isteyenlere benden tüyo. Evlenmek istemiyorum diyeceksiniz benim gibi o zaman evlenirsiniz." demesiyle kafalarda soru işareti uyandırdı. Programındaki yorumcusu "Seda Hanım evlilik var mı?" diye sordu. Seda Sayan, "Ben evlilikte başarısız bir kadınım. 6 kere evlendim. 7.'si çok özel olmalı. Kişi uslu durursa zamanı gelince kısmetse olur. Ama şu an evlenmiyorum." dedi.

Seda Sayan, Murat Karabova ile evlenirse tedirgin olduğu noktayı şu sözlerle ifade etti. "Evlenirsem Murat'ı ayartacak çok kadın var!"

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Murat Karabova seda sayan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ERKEKLERIN NEYINI MERAK EDIYORDA EVLENIYOR ANLAMADIM HEPSI AYNI FARKLILIK ISTIYOR GALIBA HAHAHA
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