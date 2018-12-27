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Seda Sayan'a bir suçlama daha: Annemlerin başörtüsünü zorla açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.12.2018 10:09 | Son Güncelleme

'Mülayim' takma isimli Cengiz Çimen'in kendisini cuma namazına gittiği için işten kovduğunu iddia ettiği Seda Sayan'a bir suçlama daha. Sayan'ın, bu kez de stüdyosuna yardım istemek için gelen kapalı bayanların başörtülerini açtırdığı iddiası ortaya atıldı.

"Mülayim" ismiyle tanınan Cengiz Çimen ve eşi Sibel Çimen Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan çiftten Cengiz Çimen, bir dönem programlarında yer aldığı Seda Sayan'ın kendisini cuma namazına gittiği için işinden ettiğini iddia etmişti.

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"NAMAZ KILDI DİYE İŞTEN ATAN DA, KOVULDUM DİYE AĞLAYAN DA NAMERTTİR"

Canlı yayını izleyen Seda Sayan ise Çimen'in sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Cengiz'in cuma namazına gittiği için stüdyoda olmamasına sinirlenerek işine son verdiğini iddia ettiği Seda Sayan, sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: "Namaz kıldı diye işten kovan da kovuldum diye ağlayan da namerttir"

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"ANNEMLERİN BAŞÖRTÜLERİNİ AÇTIRDILAR"

Seda Sayan hakkında şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Bir takipçi, Seda Sayan hakkında "Yıllar önce akülü sandalye için gitmiştik. Annemlerin başörtülerini çıkarması gerektiğini söylediler.Böyle olacağını bilseydik hiç gitmezdik." iddiasında bulundu.

"YAZ ŞİMDİ BEKLİYORUM"

Seda Sayan hakkında ortaya atılan bu iddiaya sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından, "Bunu direkt Seda Sayan bize söyledi onun ağından duyduk diyebilir misin? Allah'tan korkmadan merak ediyorum yaz şimdi bekliyorum" diyerek tepki gösterdi.

"BANA SANDALYE VERECEKLER DİYE SAÇLARINI AÇTILAR"

Takipçi Sayan'ın sorusuna,"Kaç yaşında kadınlar bana sandalye verecekler diye saçlarını açtılar. Benim için travma oldu. Sizden mi çalıştığınız televizyondan mı siz açıklayacaksınız" dedi.

Ünlü sanatçının yapılan yorumların ardından yapacağı açıklama merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan suçlama Mülayim

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