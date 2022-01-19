Seda Sayan da kendisi sandı! "Ben bu fotoğrafı ne zaman çektirdim"

Sosyal medya fenomeni Mia'nın Seda Seyan ile benzerliği gündem oldu. Mia'nın fotoğrafını görenler, "Seda Sayan imaj değiştirdi sandım", "Zaten Seda Sayan değil mi?", "Herkes Seda Sayan oldu" gibi yorumlarda bulundu.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

59 yaşındaki Seda Sayan'a neredeyse ikizi kadar benzeyen sosyal medya fenomeni Mia'nın fotoğrafı tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da paylaşıldı.

"KIZMIYORUM"

Şaşırtan benzerliğe Seda Sayan'dan cevap gecikmedi. '2. Sayfa' programın sunucularına bir video gönderen 59 yaşındaki ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya artık o kadar çok benzerlerim oldu ki ‘baktığımda ben bu fotoğrafı ne zaman çektirdim’ diyorum. Sonra bir bakıyorum ki ben değilim! Olsun, kızmıyorum. Bütün kardeşlerimi bulun bana! Bunlar benim kardeşlerim…"

