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Seda Sayan da kendisi sandı! "Ben bu fotoğrafı ne zaman çektirdim"

19.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek özel hayatı gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez benzeriyle gündeme geldi. Sosyal medyada, fenomen olan Mia isimli genç kadının Seda Sayan'a benzerliği gündem olunca, Sayan'dan bu benzerliğe cevap gecikmedi. "O kadar çok benzerlerim oldu ki ‘baktığımda ben bu fotoğrafı ne zaman çektirdim’ diyorum. Sonra bir bakıyorum ki ben değilim!" diyen Seda Sayan, bu durumu ti'ye aldı.

Sosyal medya fenomeni Mia'nın Seda Seyan ile benzerliği gündem oldu. Mia'nın fotoğrafını görenler, "Seda Sayan imaj değiştirdi sandım", "Zaten Seda Sayan değil mi?", "Herkes Seda Sayan oldu" gibi yorumlarda bulundu.

Fenomen Mia'yı herkes Seda Sayan sandıFenomen Mia'yı herkes Seda Sayan sandı

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

59 yaşındaki Seda Sayan'a neredeyse ikizi kadar benzeyen sosyal medya fenomeni Mia'nın fotoğrafı tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da paylaşıldı.

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"KIZMIYORUM"

Şaşırtan benzerliğe Seda Sayan'dan cevap gecikmedi. '2. Sayfa' programın sunucularına bir video gönderen 59 yaşındaki ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya artık o kadar çok benzerlerim oldu ki ‘baktığımda ben bu fotoğrafı ne zaman çektirdim’ diyorum. Sonra bir bakıyorum ki ben değilim! Olsun, kızmıyorum. Bütün kardeşlerimi bulun bana! Bunlar benim kardeşlerim…"

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Seda Sayan
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