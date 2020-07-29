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Seda Sayan'dan Cumhurbaşkanı'na sosyal medya yasası teşekkürü! 'Milletin anasına avradına sövmek...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Sosyal medya yasasıyla ilgili haberler gündem olunca Seda Sayan paylaşım yaptı.

Seda Sayan'dan Cumhurbaşkanı'na sosyal medya yasası teşekkürü! 'Milletin anasına avradına sövmek...'

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Bu haberin gündeme düşmesinin ardından Seda Sayan'dan mesaj gecikmedi.

Seda Sayan yasayı destekleyerek şunları söyledi:

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"Sosyal medya yasası hayırlı olsun. Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Seda Sayan paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da menşınlayarak alkış emojisi koymayı ihmal etmedi.

Sosyal medya düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştıSosyal medya düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edilen kanunla, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a' 'sosyal ağ sağlayıcı' şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülke batıyor kimsenin umrunda değil yok ayasofya yok sosyal medya yaa altın gramı 440 oldu euro 8,26 dolar 7,02 ülke çok berbat döngüde ekonomi resmen batmak üzere akp sen varya çok kurnazson çoook hedef şaşırtma ya bir tane insan yazar gazeteci ya ekonomi berbat durumda diyemiyor
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