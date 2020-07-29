Seda Sayan'dan Cumhurbaşkanı'na sosyal medya yasası teşekkürü! 'Milletin anasına avradına sövmek...'

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Bu haberin gündeme düşmesinin ardından Seda Sayan'dan mesaj gecikmedi.

Seda Sayan yasayı destekleyerek şunları söyledi:



"Sosyal medya yasası hayırlı olsun. Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Seda Sayan paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da menşınlayarak alkış emojisi koymayı ihmal etmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edilen kanunla, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a' 'sosyal ağ sağlayıcı' şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor