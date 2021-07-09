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Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme! "Her zaman kazandırırım..."

09.07.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın Star'a transfer olmasının ardından önümüzdeki sezon Gelinim Mutfakta programını Demet Akalın'ın sunacağı duyuruldu. Eski programını Demet Akalın'a kaptıran Seda Sayan'dan çok konuşulacak bir gönderme geldi.

Seda Sayan'dan Demet Akalın'a olay gönderme! "Her zaman kazandırırım..."

Star'ın sunuculuğunu Demet Akalın ve Alişan'ın yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı, geçen sezonun sonunda final yapmıştı. Programın bitmesinin hemen ardından kanal Seda Sayan'la anlaştığını duyuruncu, ünlü isimler birbirine girmişlerdi.

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"EKMEĞİ İLE OYNADI"

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu programın final yapmasının hemen ardından Seda Sayan ile anlaşılması üzerine, Sayan hakkında, "Demet ve Alişan’ın ekmeğiyle oynadı" yorumları yapılmıştı.

"EKMEK ALMAM HER ZAMAN KAZANDIRIRIM"

Seda Sayan'ın ayrılmasının ardından Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Demet Akalın oldu. Bu anlaşmanın ardından Seda Sayan'dan çok konuşulacak bir gönderme geldi.

Gazete Magazin'in Demet Akalın'ın Kanal D'ye transfer olmasıyla ilgili Instagram sayfasında yaptığı haber paylaşımına, Seda Sayan'dan olay bir yorum geldi. Sayan, şu ifadeleri kullandı:

2-V2Oo

"Hayırlı olsun. Ekmek almam, her zaman kazandırırım"

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Demet Akalın Seda Sayan Instagram Gelinim Mutfakta
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