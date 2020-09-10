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Seda Sayan'dan destek mesajı! ‘İşsiz kalan insanlarla...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Şarkıcı Seda Sayan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Seda Sayan’ın paylaşımına ünlü isimlerden destek mesajları yağdı.

Seda Sayan'dan destek mesajı! ‘İşsiz kalan insanlarla...’

Son olarak TV 8 ekranlarına gelen O Ses Türkiye yarışma programında jüri üyeliği yapan Seda Sayan koronavirüs pandemisi nedeniyle sahnelerden bir süre uzak kaldı. 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarının hemen sonrasında Bodrum’da sahne alan Sayan, eğlence sektöründe nedensiz yere işsiz kalanlara destek olacağını belirtti. Farkındalık yaratmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seda Sayan takipçilerinden ve sanatçı dostlarından alkış topladı.

‘KIRMIZI RENKTE OLACAĞIM’

seda sayan

Intagram hesabındaki profil fotoğrafını kırmızı renkle aydınlatan Seda Sayan, “Önümüzdeki 7 gün boyunca profilim kırmızı renkle aydınlatılmış olacak. Etkinlik/ eğlence sektöründe kendilerine ait olmayan hatalar ve mevcut süreç nedeniyle işsiz kalan insanlarla dayanışma içinde olacağım” ifadelerini kullandı. Seda Sayan’ın paylaşımına Sinan Akçıl, Semiha Yankı, Siner Ertan ve Sevcan Dalkıran gibi ünlü isimler yorum yaptı. Seda Sayan gelebilecek olumsuz eleştirilere karşı gönderisinin yorumlarını sınırlandırmayı tercih etti.

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