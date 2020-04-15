MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan’dan Milas’a dev yatırım

Seda Sayan’dan Milas’a dev yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 17:18 | Son Güncelleme

Seda Sayan Muğla'nın cennet köşelerinden Gökova'da bulunan Ören Mahallesi'nden villa aldı. Sayan, bunun yanı sıra deniz sıfır bir restoran alarak işletmeciliğe atılmayı planlıyor..

Seda Sayan’dan Milas’a dev yatırım

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gökova'daki Cennet Ören Mahallesi’nde 20 gün önce ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte yaklaşık 600 bin TL’ye villa ve ayrıca Yalı Mahallesi’nde denize sıfır restoran aldı.

VİLLA, RESTORAN ALDI OTEL İLE PAZARLIĞA OTURDU

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Halen Ören Mahallesi’ndeki bir otelde ablası ve eniştesi ile kalan bir yandan da restoranın inşaatlarını yöneten Seda Sayan konakladığı otel'i de satın almak için pazarlığa başladığı, yeni aldığı restoran ve pazarlık aşamasında olduğu oteli ablası Nursel Yıldız ve eniştesinin yaz aylarında işleteceği öğrenildi.

yasaranter

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ailesini neden sildi? Açıklama geldiHadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ailesini neden sildi? Açıklama geldi
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda sayan, milas,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şu günlerde bizler hastalanma nın derdinde nasıl geçiniriz derken. Bunları duyunca içimden haykırmak bağırmak geliyor
ne yatırım be vay anasını. 600 mılyon dolar olsa bu kadar abartılmaz..onun aylık kazancı hatta 10 gunluk banka faızı bıle degıl o para.
600 ucuzmuş ya seda sayana yakışmaz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can Yaman'ın yeni dizisine iki flaş transfer!

Can Yaman'ın yeni dizisine iki flaş transfer!

Merve Özbey: 4 çocuk istiyorum

Merve Özbey: 4 çocuk istiyorum

Demet Özdemir'den dans şov!

Demet Özdemir'den dans şov!

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ailesini neden sildi? Açıklama geldi

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ailesini neden sildi? Açıklama geldi

Emily Ratajkowski iç çamaşırıyla sabah rutinini takipçileriyle paylaştı

Emily Ratajkowski iç çamaşırıyla sabah rutinini takipçileriyle paylaştı

İrem Sak’tan Mustafa Sandal itirafı

İrem Sak’tan Mustafa Sandal itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.