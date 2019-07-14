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Seda Sayan'dan Şeyma Subaşı yorumlarına sert tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Seda Sayan Şeyma Subaşı'nın kitabındaki "Hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" açıklamasına tepki göstermiş ve "Bu kitabın toplatılması lazım" demişti. Sayan'ın bu yorumuna gelen eleştirilere Sayan sert tepki gösterdi.

Seda Sayan'dan Şeyma Subaşı yorumlarına sert tepki

Bir televizyon programına konuk olan Seda Sayan Şeyma Subaşı'nın kitabındaki cilt bakımıyla ilgili yapılan hataya tepki göstermişti.

Sayan açıklamasında "Sakın kullanmayın. Kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Ama editörlerin suçu… Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Böyle bir şey olur mu? Bir dakika ya, ne yapıyorsunuz siz? Buradan ceza alır. Her türlü ceza alır, sen şimdi 'bunu kullanın' diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş. Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın.

Sakın kullanmayın, uygulamayın çoluktan çocuktan uzak tutun. Elinizi bile sürmeyin" demişti.

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Bu açıklamanın ardından Sayan'a takipçilerinden yorum yağdı. Sayan kendisine gelen bazı eleştirilere ise yanıt verirken ağzını bozdu. Bir takipçisi Sayan'a "1 sene önce Şeyma'ya köpek olanlar şimdi köpek gibi saldırıyor" deyince Sayan çileden çıktı ve takipçisine "Kimse kimseye köpek olmaz; dangalak doğru yorum yaz" dedi.

Sayan kendisine "Şeyma-Acun evliliği devam etse aynı tepkiyi gösterir miydin" sorusuna ise "ben evlerinden çıkmıyordum" diyerek tepki verdi.

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Şeyma Subaşı seda sayan

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