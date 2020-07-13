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Seda Sayan'dan Sezen Aksu'ya özel doğum günü mesajı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 18:04 | Son Güncelleme

Sanat dünyasının dostluklarıyla ön plana çıkan ismi Seda Sayan sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanıyor. Instagram hesabından arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmeyen Seda Sayan “Halk ozanım” şeklinde hitap ettiği Sezen Aksu’nun doğum gününü kutladı.

Seda Sayan'dan Sezen Aksu'ya özel doğum günü mesajı!

Bodrum’da arkadaşlarıyla tekne tatili yapan Seda Sayan uzun süren bir sessizliğe gömüldü. İlk kez 4 ay boyunca çalışmayan Seda Sayan koronavirüs pandemisinin gölgesinde 1 Haziran’da atılan normalleşme adımlarına ayak uydurdu.Magazin gündeminden uzak kalan başarılı şarkıcı ve sunucu Seda Sayan Haziran ayının sonunda ilk defa Bodrum’da sahneye çıktı. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüpoğlu Sayan’ı sahneden canlı izledi. Seda Sayan müstakbel gelini Ezgi Eyüpoğlu için övgü dolu sözler söyledi. Oğulcan Engin sevgilisi Ezgi Eyüpoğlu ile İstanbul’a döndükten sonra usta sanatçı Seda Sayan Bodrumdaki tatilini sürdürdü.
Sevdiği insanlara karşı her fırsatta ilgisini gösteren Seda Sayan Bodrum tatilinde olmasına rağmen pop müziğin minik serçesi Sezen Aksu’nun doğum gününü unutmadı. Müzik dünyasının beste fabrikatörü olan Sezen Aksu için Seda Sayan “halk ozanım” ifadesini kullandı.

“Güzel Bakışlım Seni Seviyorum”

seda sayan
Sezen Aksu ve Seda Sayan’ın dostlukları yaklaşık 25 yıl öncesine dayanıyor. Birçok kez Sezen Aksu şarkısı seslendiren Seda Sayan, son olarak 2019 yılında minik serçe imzalı “Düşerim” şarkısıyla fırtına gibi esti. Başarılı şarkıcı Seda Sayan Sezen Aksu’nun dizlerine yattığı bir fotoğrafı paylaşarak Sezen Aksu’nun doğum gününü kutladı. Seda Sayan fotoğrafın altına “Canım Sezenim. Koca yürekli halk ozanım. Kalbini sevdiğim güzel bakışlım. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun” notunu düştü.
Gönderisindeki yorumları kısıtlaması gözlerden kaçmayan Seda Sayan’ın Sezen Aksu ile olan fotoğrafı binlerce beğeni aldı. Seda Sayan’ın gönderisine Safiye Soyman “Doğum günün kutlu olsun Sezencim. Duyguların ve sağlığın bol olsun” yorumunu yaptı.

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