Seda Sayan'dan yeğenine tam destek!

Ayçam ve Cem “Fiyasko” isimli şarkılarıyla müzik sektörüne iddialı giriş yapıyor. Hareketli şarkılarıyla yaz aylarında çokça dinlenecek olan Ayçam ve Cem’e en büyük destek ise Seda Sayan’dan geldi. Öz yeğeni Ayçam’ın çocukluk arkadaşı Cem ile birlikte seslendirdiği şarkıyı ilk dinleyenlerden olan Seda Sayan, ikiliye tam not verdi.

Ayçam ve Cem ikilisinin DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda çıkan şarkıları Fiyasko’nun söz ve müziği Nida Ünsal’a, aranjesi Metehan Köseoğlu’na ait.

İkilinin klibini ise bugüne kadar çeşitli televizyon programlarının da yönetmenliğini yapan Ayçam üstlendi. Böylece kendi klibinin de yönetmenliğini üstlenen Ayçam, çekimler sırasında çok eğlendiklerini söyledi.

Çocukluk arkadaşı olan Ayçam ve Cem; “Biz diğer ikililer gibi dağılmayacağız. Kariyerimize hep beraber devam edeceğiz” diyor.

HALA’DAN TAM DESTEK

Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın öz yeğeni olan Ayçam, Cem ile söyledikleri şarkıyı halasının çok beğendiğini ve tam destek verdiğini söyledi.



