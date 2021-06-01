Seda Sayan Demet Akalın tartışmasına son noktayı yapım şirketi koydu!

Star TV yeni sezon için Demet Akalın ve Alişan'ın programının bitmesinin ardından Seda Sayan ile anlaşma yaptı. Daha sonra Sayan hakkında, “Demet ve Alişan’ın ekmeğiyle oynadı” iddiaları ortaya atıldı. Tüm bunların ardından ünlü sunucu sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “50 kere söyledim 1 kere daha söylüyorum bir daha da sormasınlar. Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Bunu bilen gayet iyi bilir. Bilmeyen de iyi öğrensin” ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN'DAN SERT YANIT GECİKMEDİ

Seda Sayan’ı Intagram’dan silen Demet Akalın, Sayan'ın yaptığı açıklamanın sonrasında sessiz kalamayarak sert çıktı: “Seni sever sayarız! 21 Mayıs’ta ‘Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar’ diye mesaj attın. Ben de, ‘Sıkıntı yok’ dedim. Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken ‘Ben başlıyorum’ diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler.” dedi.

YAPIM ŞİRKETİ TARTIŞMAYA SON NOKTAYI KOYDU

Ünlü sunucu Seda Sayan ve Demet Akalın arasındaki tartışma iyice büyümesiyle, birçok ünlü de bu tartışmaya taraf oldu. Aralarındaki gerginliğin daha da alevlenmesinin ardından programın yapım şirketi bir açıklama yaparak tartışmaları sonlandırmak istedi. Yapım şirketi açıklamasında: