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Seda Sayan dünyaevinin kapısını bir kez daha araladı! Seda Sayan evleniyor mu? Seda Sayan kiminle evleniyor? Seda Sayan kaç kez evlendi?

11.03.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan yeniden evleneceğine dair söylentiler magazin gündemine bomba gibi düştü. Seda Sayan'ın beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldığına dair iddialar sonunda netlik kazandı. İlk evliliğini Rıdvan Kılıç ile 1987 yılında yapan Seda Sayan'ın kaçıncı kez evleneceği de merak konusu oldu. İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten'e tüm dair merak edilenler!

Seda Sayan dünyaevinin kapısını bir kez daha araladı! Seda Sayan evleniyor mu? Seda Sayan kiminle evleniyor? Seda Sayan kaç kez evlendi?

Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın evlenme teklifi aldığı yönünde çıkan haberler magazin gündemini bir hayli meşgul etti. İlk evliliğini 1987 yılında Rıdvan Kılıç'la yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010 yılında boşanan sanatçı Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifi aldı. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'in evlilik teklifine ne cevap verdiği araştırılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çağlar Ökten hakkında da detaylı bir araştırma başladı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik...

SEDA SAYAN EVLENİYOR MU?

Seda Sayan, beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı. Ökten, 14 Şubat Pazartesi gecesi Beyoğlu'nda bir mekanda sahne aldıktan sonra, bir anda cebindeki tektaşı çıkararak, Seda Sayan'a evlilik teklifi etti. Sarkıcı Seda Sayan, evlenme teklifine 'Evet' yanıtını verdi. Daha önce altı kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki sanatçı ile kendisinden 25 yaş küçük müzisyen, evlilik hazırlıklarına başladığı söyleniyor. Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti. Şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünyaevine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu olmuştu. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995 yılında yollarını ayırma kararı almıştı.

Seda Sayan evleniyor mu? Seda Sayan kiminle evleniyor? Seda Sayan kaç kez evlendi?

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten, aslen Mersin, Tarsus’ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.

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