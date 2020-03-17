Seda Sayan: Faturalar dondurulmalı

Hayranları ile Yemekteyiz adlı program üzerinden buluşmaya devam eden Seda Sayan, sosyal medya hesabından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ekonomik yönüyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Konu hakkında atılmış dikkat çekici bir mesajı takipçilerine ulaştıran Seda Sayan, sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini söylerken bu süre zarfında esnafların da mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

Seda Sayan paylaşımında "Sokağa çıkma yasağı gelmeli... Ödemeler dondurulmalı" diyerek şunu paylaştı.





