MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan: Faturalar dondurulmalı

Seda Sayan: Faturalar dondurulmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 14:15 | Son Güncelleme

Koranavirüsü vakaları artarken bir çağrı da Seda Sayan'dan geldi. Seda Sayan, günlük hayatı ve ekonomiyi tamamen etkileyen virüs hakkında çarpıcı bir tespitte bulundu.

Seda Sayan: Faturalar dondurulmalı

Hayranları ile Yemekteyiz adlı program üzerinden buluşmaya devam eden Seda Sayan, sosyal medya hesabından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ekonomik yönüyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Konu hakkında atılmış dikkat çekici bir mesajı takipçilerine ulaştıran Seda Sayan, sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini söylerken bu süre zarfında esnafların da mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

Seda Sayan paylaşımında "Sokağa çıkma yasağı gelmeli... Ödemeler dondurulmalı" diyerek şunu paylaştı.

sedasayan-instagram

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu değişime inanamayacaksınız!Bu değişime inanamayacaksınız!
Koronavirüs oldu! 'Beni hastaneye almadılar'Koronavirüs oldu! 'Beni hastaneye almadılar'
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda sayan, Seda Sayan instagram,

En Çok Okunan Haberler

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Testler başladı

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Testler başladı

İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı

İkinci bir emre kadar hepsi kepenk kapattı

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Canlı yayında açıkladı: 18 vakanın hepsi 40 yaşın üstünde

Canlı yayında açıkladı: 18 vakanın hepsi 40 yaşın üstünde

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

Futbolda ilk koronavirüs ölümü İspanya'da

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Küvet pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Küvet pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadise'nin koronavirüs zararı 1 milyon TL!

Hadise'nin koronavirüs zararı çok büyük!

Olga Kurylenko koronavirüs deneyimini anlattı: Beni hastaneye almadılar

Koronavirüs oldu! 'Beni hastaneye almadılar'

Elçin Sangu: Herkesten özür diliyorum

Elçin Sangu herkesten özür diledi

Işın Karaca karantina süresine uymadı mı? İddialar sinirlendirdi

Karantinaya uymadı mı? Tepki gelince patladı

Yeşim Ceren Bozoğlu: 'İnancınız nedir bilmiyorum ama...'

'İnancınız nedir bilmiyorum ama...'

Koronavirüs'e yakalanan Tom Hanks-Rita Wilson çiftinden haber var

Tom Hanks-Rita Wilson çiftinden sevindirici haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.