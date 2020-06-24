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Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşayan Seda Sayan yıllara meydan okuyor...

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan'da, güzellik sırrını açıkladı. Pilates ve yüz yogası yapıyorum.

Seda Sayan 2

27 Haziran Cumartesi günü Bodrum Günay Restaurant'da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçının her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı.

Seda Sayan 3

Yenilen repertuvarı ile Bodrum'da sevenleriyle buluşacak olan Seda Sayan'a Günay Restaurant sahnesi için modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından iki ayrı kıyafet hazırlatıyor. Ayrıca konserinde sürprizler de olacağı bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzellik dediği kendi gibi şişik olmakmıymış...
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