Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan'da, güzellik sırrını açıkladı. Pilates ve yüz yogası yapıyorum.

27 Haziran Cumartesi günü Bodrum Günay Restaurant'da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçının her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı.

Yenilen repertuvarı ile Bodrum'da sevenleriyle buluşacak olan Seda Sayan'a Günay Restaurant sahnesi için modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından iki ayrı kıyafet hazırlatıyor. Ayrıca konserinde sürprizler de olacağı bildirildi.



