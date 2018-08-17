Seda Sayan'ı izdihamdan ambulans kurtardı

Seda Sayan izdiham y\u00fcz\u00fcnden konser alan\u0131ndan \u00e7\u0131kamay\u0131nca \u00e7areyi ambulansa binmekte buldu. Hayranlar\u0131 Seda Sayan'a dokunabilmek i\u00e7in birbiriyle yar\u0131\u015ft\u0131.\n\nSeda Sayan, Seda \u0130nan imzal\u0131 siyah beyaz puantiyeli elbisesiyle sahneye \u00e7\u0131kt\u0131.\nPARTNERKul\u00fcp kanallar\u0131 kapat\u0131l\u0131yor iddias\u0131Defne Samyeli'den sonra Cem Y\u0131lmaz'dan da kasl\u0131 poz\u0130rem Derici'nin klibi \u00e7al\u0131nt\u0131 m\u0131?
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