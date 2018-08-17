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Seda Sayan'ı izdihamdan ambulans kurtardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

Seda Sayan'ın önceki gün Ankara'da verdiği halk konserinde izdiham yaşandı! Sayan ambulansın içine sığındı

Seda Sayan'ı izdihamdan ambulans kurtardı

Seda Sayan izdiham yüzünden konser alanından çıkamayınca çareyi ambulansa binmekte buldu. Hayranları Seda Sayan'a dokunabilmek için birbiriyle yarıştı.

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Seda Sayan, Seda İnan imzalı siyah beyaz puantiyeli elbisesiyle sahneye çıktı.


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