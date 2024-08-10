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  4. Seda Sayan'ın doktoruna gitmiş değişimiyle çok konuşulmuştu... Son hali gündem oldu! Serap Paköz eleştirilere isyan etti

Seda Sayan'ın doktoruna gitmiş değişimiyle çok konuşulmuştu... Son hali gündem oldu! Serap Paköz eleştirilere isyan etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 09:54
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Sunduğu programlar, kendine has tavırları ve konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü sunucu Serap Paköz son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşuluyordu. Değişimiyle adeta bambaşka biri haline dönüşen Serap Paköz kendisi hakkındaki eleştirilere sert çıktı.

MYNET-Ünlü sunucu Serap Paköz, Seda Sayan'ın doktoruna giderek "Fransız askısı" işlemi yaptırmış ve estetik akımına uyarak adeta bambaşka birine dönüşmüştü.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı kareleri ile adından söz ettiren ünlü ismin son halini görenler 'sana ne olmuş?', 'başkası gibi', 'siz size benzemiyorsunuz' şeklinde yorumlar yapıyorlar.

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"KİMİN NE DEDİĞİ UMURUMDA DEĞİL"

Hakkındaki yorumlardan ve eleştirilerden sıkılan Paköz estetik işlemlerine karşı olmadığı söyleyerek "Ben kendimi böyle iyi hissediyorum, kimin ne dediği umurumda değil. Ev hanımları bile estetikçilerde kuyruk bekliyor. Tabii ki yaptıracağım. Bir takım teknolojilerden faydalanacağım" ifadelerini kullandı.

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''BİR KERE BİR ŞEY YAPTIRDIM''

Ünlü sunucu ayrıca ''Benden daha çok yaptırıp, 'Hiçbir şey yaptırmadım' diyen çok ünlü tanıyorum ve onlara gülüyorum. Halkımız da buna inanıyor. Bir kere bir şey yaptırdım, hâlâ o konuşuluyor. İnsanlar gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor.

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Yaptırdıkları biliyorum, sonra röportajlarında 'Bir şeyim yok' diyorlar. Buna karşıyım ben. İnsanlar onlara inanıp, bizi eleştiriyorlar.'' diye konuştu.

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Serap Paköz
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