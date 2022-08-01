MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in küçük oğlunu sinirlendiren yorum! "Seda benim annem değil"

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in küçük oğlunu sinirlendiren yorum! "Seda benim annem değil"

01.08.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın kendisinden 27 yaş küçük Çağlar Ökten ile evliliği sık sık gündeme geliyor. Son olarak kayınvalidesiyle pozu konuşulan Seda Sayan şimdi de Çağlar Ökten'in küçük oğlunun bir takipçiye verdiği yanıtla gündemde. Çağlar Ökten'in küçük oğlun Arthur sinirlendiren yoruma "Seda benim annem değil" yanıtını verdi.

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in küçük oğlunu sinirlendiren yorum! "Seda benim annem değil"

Ünlü şarkıcı Seda Seda geçtiğimiz Mayıs ayında kendisinden 27 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sayan, evlendikten sonra eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Artur’u sosyal medyadan takibe aldı. İkilinin arasının iyi olduğu biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesiyle pozlarını da paylaşan Seda Sayan'ın eşinin oğlu bir yoruma ise kızdı.
Artur’un hemen hemen her paylaşımını beğenen ve yorum yapan Seda Sayan, Artur’un son paylaşımına da yorum yaptı. Bir takipçi ise Arthur'a ‘’Sırtın yere gelmez oğlum Seda annen var bu hayatta’’ yorumunu yaptı.

Seda Sayan kayınvalidesine neden ‘Hicom’ diyor? Seda Sayan kayınvalidesine neden ‘Hicom’ diyor? "Kayınvalidesi Seda'dan genç"

Artur Ökten ise yoruma kızarak "1- Seda benim annem değil ben ona abla diyorum! 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez o benim arkamda, Seda abla değil!’’ yorumunu yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktıHerkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı
Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptıAcun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı
Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Balkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırız

Balkanlar'da gerilim! NATO'dan açıklama: Müdahaleye hazırız

Binlerce mağdur var! Paralarını kaptırdıklarını böyle öğrendiler: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız

Binlerce mağdur var! Paralarını kaptırdıklarını böyle öğrendiler: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız

Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir etmek için gitmişti

Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir etmek için gitmişti

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

Okan Buruk, taraftara müjdeli haberi verdi!

Okan Buruk, taraftara müjdeli haberi verdi!

İlk maaşıyla babasına hediye almıştı! Cenazede yürek yakan feryat

İlk maaşıyla babasına hediye almıştı! Cenazede yürek yakan feryat

İlginizi Çekebilir

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.