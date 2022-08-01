Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in küçük oğlunu sinirlendiren yorum! "Seda benim annem değil"

Ünlü şarkıcı Seda Seda geçtiğimiz Mayıs ayında kendisinden 27 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Sayan, evlendikten sonra eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Artur’u sosyal medyadan takibe aldı. İkilinin arasının iyi olduğu biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesiyle pozlarını da paylaşan Seda Sayan'ın eşinin oğlu bir yoruma ise kızdı.

Artur’un hemen hemen her paylaşımını beğenen ve yorum yapan Seda Sayan, Artur’un son paylaşımına da yorum yaptı. Bir takipçi ise Arthur'a ‘’Sırtın yere gelmez oğlum Seda annen var bu hayatta’’ yorumunu yaptı.

Artur Ökten ise yoruma kızarak "1- Seda benim annem değil ben ona abla diyorum! 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez o benim arkamda, Seda abla değil!’’ yorumunu yaptı.



