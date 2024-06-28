Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor... İlayda Alişan o soruyu duyunca ne diyeceğini bilemedi

Benim Adım Gültepe, Çukur, Masumiyet, Kırmızı Oda, Seversin ve son olarak Ateş Kuşları dizisinde rol alan güzel oyuncu İlayda Alişan bir süredir ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

'DÜĞÜN NE ZAMAN?' DİYE SORULDU

Zaman zaman sevgilisi ile sosyal medyadan paylaşımlar yapan İlayda Alişan son olarak katıldığı bir davette 'düğün ne zaman?' sorusu ile karşılaşınca çok şaşırdı.

VERDİĞİ YANITLA GÜNDEM OLDU

Utana sıkıla cevap vermeye çalışan İlayda Alişan 'Konuşmayı sevmiyorum ben. Küçüğüm daha. Henüz erken. Zaman gösterir inşallah her şeyi.' diyerek yanıt verdi.