Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi! İşte düğünden ilk kareler

5 yıldır birlikte olan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da dünya evine girdi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'u mutlu günlerinde; aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra Engin Akyürek, Sarp Akkaya - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Banu Savcı - Timur Savcı, İnci Gündoğdu - Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş yalnız bırakmadı.

Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz, Zeynep Mayruk'un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk üstlendi.

Beş yıldır birlikte olan çift, 23 Şubat'ta da nişanlanmıştı.





