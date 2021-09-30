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  4. Seda Sayan’ın programındaki dansıyla ünlenen doktor, Opr. Dr. Banu Küçükpolat TikTok fenomeni çıktı

Seda Sayan’ın programındaki dansıyla ünlenen doktor, Opr. Dr. Banu Küçükpolat TikTok fenomeni çıktı

30.09.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan’ın sunumuyla ekranlara gelen Sabahların Sultanı Seda Sayan programında dakikalarca Roman havası oynayan Kalp ve Damar Cerrahı Banu Küçükpolat, TikTok fenomeni çıktı. Ünlü doktorun TikTok takipçileri dans performansından sonra destek olmak için yorumlarda buluştu.

Geçtiğimiz günlerde Star TV’de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında sosyal medyanın gündemine oturan anlar yaşandı. Sağlık hakkında soruları yanıtlamak için canlı yayına Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, Seda Sayan'ın programına konuk oldu. İzleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Dr. Küçükpolat orkestranın müziğe başlaması ile dans etti. Seda Sayan’ın alkış yaptığı doktor, kendisini müziğin ritmine kaptırarak dakikalarca Roman havası oynadı. Sosyal medyayı ikiye bölen görüntülerden sonra Dr. Küçükpolat’ın fenomen olduğu ortaya çıktı.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

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Dans şovunun kısa sürede gündem olmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Küçükpolat, "Bu kadar ses çıkaracağını düşünmemiştim. Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur" dedi.

TikTok hesabından yaklaşık 172 bin takipçisi bulunan Dr. Küçükpolat, dans videolarını sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya devam ediyor.

TEPKİLERE DANSLA CEVAP VERDİ

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Eleştiri ve tepkilerin ardından bir video daha çeken Küçükpolat, "düşmanlarım çatlasın" diyerek "İsterseniz hayatla dalga geçiyor deyin, isterseniz hayatla dalga geçiyor deyin, ben bu Banu'yu seviyorum dostlar" ifadelerini kullandı.

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tiktok Seda Sayan
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