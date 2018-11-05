MAGAZİN

Seda Sayan'ın zor anları...

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

Seda Sayan topuklu ayakkabıyla kaykaya binmeye çalıştı; zor anlar yaşadı! Sayan Ahmet Kural-Sıla olayına dair de yorum yaptı

Seda Sayan'ın zor anları...

Kaykay sporunun ülkemizde de gelişmesi için “Sokaktan olimpiyatlara” sloganıyla hayata geçen sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı için önceki gün Bebek Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliği başta Hülya Koçyiğit ve Seda Sayan olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Topuklu ayakkabıyla kaykay yapan Seda Sayan zor anlar yaşadı.

Muhabirlerin Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşananları sorması üzerine Sayan, “Onların aşkına hayrandım. Söyleyecek başka söz bulamıyorum, kadına şiddete hayır” dedi.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadımŞenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım
Ahmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiasıAhmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda sayan Ahmet Kural Sıla

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

İsrail'de şans oyunu talihlisi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ödül piyango şirketine kalacak

İsrail'de şans oyunu talihlisi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ödül piyango şirketine kalacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Görenler inanamadı! Devasa boyutlarda

Görenler inanamadı! Devasa boyutlarda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Kural programlarını iptal ediyor

Ahmet Kural programlarını iptal ediyor

Şenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım

Şenol İpek yıllar sonra anlattı: 10 gün utancımdan dışarı çıkamadım

Ahmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiası

Ahmet Kural-Sıla olayında Ziynet Sali iddiası

Tuğba Ekinci'den yine olay yaratacak Ahmet Kural paylaşımı!

Tuğba Ekinci'den yine olay yaratacak Ahmet Kural paylaşımı!

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

Tülin Şahin sevgilisi Pedro De Noronha ile el ele

Tülin Şahin sevgilisi Pedro De Noronha ile el ele

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.