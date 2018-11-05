Seda Sayan'ın zor anları...

Kaykay sporunun ülkemizde de gelişmesi için “Sokaktan olimpiyatlara” sloganıyla hayata geçen sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı için önceki gün Bebek Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliği başta Hülya Koçyiğit ve Seda Sayan olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Topuklu ayakkabıyla kaykay yapan Seda Sayan zor anlar yaşadı.

Muhabirlerin Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşananları sorması üzerine Sayan, “Onların aşkına hayrandım. Söyleyecek başka söz bulamıyorum, kadına şiddete hayır” dedi.



