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Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti!

04.07.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen ay müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Balayı için Paris'e giden çift, daha sonra ise soluğu Amsterdam'a almıştı. Seda Sayan,eşi Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gitti. Sosyal medya hesabından kayınvalidesiyle fotoğrafını paylaşan Sayan'ın "Canım Hicom" yazması dikkat çekti.

Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti. Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekti.

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Seda Sayan, düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederiyle buluştu. Mersin'e giden Sayan, Çağlar Ökten'in oğluyla da tanıştı. Sayan, ziyaretten çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Seda Sayan kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı.

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Seda Sayan, kayınvalidesi Hicran Ökten ile bu fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. Yaptırdığı estetiklerle yaşıtlarına meydan okuyan Sayan, kayınvalidesiyle pozuna "Canım Hicom" notunu düştü.

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Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğluyla poz verdiSeda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğluyla poz verdi


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