Seda Sayan kendinden 5 yaş küçük kayınvalidesinin elini öpmeye gitti!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti. Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekti.

Seda Sayan, düğünlerine katılamayan kayınvalidesi ve kayınpederiyle buluştu. Mersin'e giden Sayan, Çağlar Ökten'in oğluyla da tanıştı. Sayan, ziyaretten çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Seda Sayan kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesiyle de ilk fotoğrafını yayınladı.

Seda Sayan, kayınvalidesi Hicran Ökten ile bu fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. Yaptırdığı estetiklerle yaşıtlarına meydan okuyan Sayan, kayınvalidesiyle pozuna "Canım Hicom" notunu düştü.



