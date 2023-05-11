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Seda Sayan kimdir, kaç yaşında? Çağlar Ökten'in eşi Seda Sayan kaç kez evlendi? Ünlü çift 2. Sayfa'da!

11.05.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü çift, Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in soruları doğrultusunda magazin gündemini değerlendirdi. Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Ünlü isim son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor. Peki, Seda Sayan kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan kaç kez evlendi? İşte detaylar...

Seda Sayan kimdir, kaç yaşında? Çağlar Ökten'in eşi Seda Sayan kaç kez evlendi? Ünlü çift 2. Sayfa'da!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, TV 8'nin magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Sabahların Sultanı Seda Sayan programı başta olmak üzere uzun yıllar boyunca televizyon programı yapan ünlü şarkıcı, 11 Mayıs 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Seda Sayan ile 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in mutlu evliliği devam ediyor. İşte 2. Sayfa konuğu Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında bilgiler...

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan 30 Aralık 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Aysel Gürsaçer'dir.

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından sabah programı ve televizyon sunuculuğu yapan Seda Sayan çok sayıda albüm yapmıştır.

SEDA SAYAN KAÇ KEZ EVLENDİ?

İlk ünlü olduğu zamanlardan bu yana her daim gündemde olan Seda Sayan 7. evliliğini Çağlar Ökten ile yaptı.

İşte Seda Sayan'ın geçmişte yaptığı evlilikler:

1.evliliği Rıdvan Kılıç
2.evliliği Sinan Engin
3.evliliği Soner Yapcacık
4.evliliği Tuncay Kıratlı
5.evliliği Gökhan Şükür
6.evliliği Onur Şan
7.evliliği Çağlar Ökten

SEDA SAYAN'IN ESKİ EŞLERİ KİMDİR?

Seda Sayan kaç kez evlendi? Seda Sayan'ın eski eşleri kimdir? Çağlar Ökten kimdir? Kaç yaşında?

RIDVAN KILIÇ

Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.

Seda Sayan kaç kez evlendi? Seda Sayan'ın eski eşleri kimdir? Çağlar Ökten kimdir? Kaç yaşında?

SİNAN ENGİN

Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci evliliğinden ilk kez hamile kalır. 1 sene sonra Oğulcan'ı dünyaya getiren Seda Sayan, Sinan Engin'in işi nedeniyle Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son bulur. İkilinin bu evlilikten Oğulcan adında çocukları vardır.

Seda Sayan kaç kez evlendi? Seda Sayan'ın eski eşleri kimdir? Çağlar Ökten kimdir? Kaç yaşında?

SONER YAPCACIK

Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşlarıyla Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabasına, kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, 3 dakika sonra Seda Sayan'ın, Soner Yapcacık'a evlenme teklif etmesiyle mutlulukla sonlanır. 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Damat Soner Yapcacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'de gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.

Seda Sayan kaç kez evlendi? Seda Sayan'ın eski eşleri kimdir? Çağlar Ökten kimdir? Kaç yaşında?

TUNCAY KIRATLI

Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla iş insanı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.

Seda Sayan kaç kez evlendi? Seda Sayan'ın eski eşleri kimdir? Çağlar Ökten kimdir? Kaç yaşında?

GÖKHAN ŞÜKÜR

Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışmışlığı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşır. Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın alt yapısında oynadıktan sonra Bakırköyspor'da forma giymiş, ardından birkaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandılar.

Seda Sayan kaç kez evlendi? Seda Sayan'ın eski eşleri kimdir? Çağlar Ökten kimdir? Kaç yaşında?

ONUR ŞAN

Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı. Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı.

SEDA SAYAN'IN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN HAKKINDA BİLGİLER

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan 2022 tarihinde evlendi.

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