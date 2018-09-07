Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül'ü arayıp 'Ah Geceler' izni istedi

Seda Sayan 1995-98 yılları arasında Mahsun Kırmızıgül ile büyük aşk yaşamıştı. 1996’da sevgilisinin imzasını taşıyan ‘Ah Geceler’ şarkısı ile kariyerinde büyük bir patlama yapmıştı.

Kırmızıgül’ün aşkları için yazıp bestelediği bu şarkı uzun süre müzik listelerinin ilk sırasında yer aldı.

Satış rekorları kırdı. Sayısız ödül kazanan Seda Sayan ‘Ah Geceler’den vazgeçmedi.

OĞLUM İSTİYOR

Seda Sayan 22 yıl sonra şarkıyı yeniden seslendirmek istedi. Kırmızıgül’ü telefonla arayıp izin istedi.

Sayan “Mahsun’a ricada bulundum. Sağolsun beni kırmadı, gerekli tüm izinleri verdi. Oğlum Oğulcan başta olmak üzere gençler ‘Ah Geceler’i yeniden yorumlamamı istiyor. Mahsun Kırmızıgül ve aranjör Yasin Keleş’in buluşması şahane oldu. Bana heyecan kattı” dedi.



