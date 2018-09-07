MAGAZİN

Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül'ü arayıp 'Ah Geceler' izni istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 09:42 | Son Güncelleme

Seda Sayan 22 yıl sonra bir döneme damga vuran 'Ah Geceler'şarkısını yeniden seslendiriyor! Sayan Mahsun Kırmızıgül'ü arayıp izin istedi

Seda Sayan, Mahsun Kırmızıgül'ü arayıp 'Ah Geceler' izni istedi

Seda Sayan 1995-98 yılları arasında Mahsun Kırmızıgül ile büyük aşk yaşamıştı. 1996’da sevgilisinin imzasını taşıyan ‘Ah Geceler’ şarkısı ile kariyerinde büyük bir patlama yapmıştı.

Kırmızıgül’ün aşkları için yazıp bestelediği bu şarkı uzun süre müzik listelerinin ilk sırasında yer aldı.

Satış rekorları kırdı. Sayısız ödül kazanan Seda Sayan ‘Ah Geceler’den vazgeçmedi.

5b91ed2366a97c0d7cdec9f8

OĞLUM İSTİYOR

Seda Sayan 22 yıl sonra şarkıyı yeniden seslendirmek istedi. Kırmızıgül’ü telefonla arayıp izin istedi.

Sayan “Mahsun’a ricada bulundum. Sağolsun beni kırmadı, gerekli tüm izinleri verdi. Oğlum Oğulcan başta olmak üzere gençler ‘Ah Geceler’i yeniden yorumlamamı istiyor. Mahsun Kırmızıgül ve aranjör Yasin Keleş’in buluşması şahane oldu. Bana heyecan kattı” dedi.


PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü'Sihirli Annem'in Toprak'ı büyüdü
Kardeş kavgası mahkeme yolunda!Kardeş kavgası mahkeme yolunda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahsun kırmızıgül seda sayan Ah Geceler

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

ABD Elçiliğine saldırının arkasında kim var? Cep telefonundan çarpıcı detaylar çıktı

ABD Elçiliğine saldırının arkasında kim var? Cep telefonundan çarpıcı detaylar çıktı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu karinin da masallah amma derin koleksiyonu varmis.
Sil baştan başlamak gerek bazen şarkısından ilham almış olsa gerek tekrar başa döndü haklı olarak :-) Kimse kalmadı ki !
Diğer Haberler
Okan Kurt'a bir şok daha!

Okan Kurt'a bir şok daha!

Gülben Ergen'in otoparkında keşif kararı

Gülben Ergen'in otoparkında keşif kararı

Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

Bülent Ersoy’un daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı ortaya çıktı!

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan

O Ses Türkiye'de Yıldız Tilbe'nin yerine Seda Sayan

Irina Shayk derin dekoltesiyle büyüledi

Irina Shayk derin dekoltesiyle büyüledi

Gökhan Özoğuz'dan 'şarbon' tepkisi: İmdat ya

Gökhan Özoğuz'dan 'şarbon' tepkisi: İmdat ya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.