Seda Sayan olay fotoğrafa gelen yoruma bakın ne dedi

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran 58 yaşındaki Seda Sayan'ın yayınladığı son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Doğum günü kutlamasında arkadaşlarıyla bulaşan ünlü şarkıcı, geceden paylaştığı fotoğrafa, "Canımın doğum günü bugün, iyi ki doğmuş benim güzel arkadaşım. En güzel yılları sağlıkla yaşasın inşallah" notunu yazdı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf 60 binden fazla beğeni aldı. Geçirdiği estetik operasyonlar sonucu yıllar geçtikçe gençleşen Sayan, fotoğrafına filtre de uygulayınca bir hayli değişti.

Ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanan takipçileri, Instagram gönderisine esprili yorumlar yaptı. Bir takipçisinin "Kim der 63 yaşında" yorumuna Seda Sayan'dan cevap gecikmedi: Yok 75 tatlım!

