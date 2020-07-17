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Seda Sayan rest çekti; Gülben Ergen destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 14:01 | Son Güncelleme

Şarkıcı Seda Sayan da pek çok sanatçı gibi normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sahnede sevenleriyle buluşmaya başladı. Ancak Sayan, onu Günay'da izlemeye gidecek olanlara önemli bir haber verdi.

Seda Sayan rest çekti; Gülben Ergen destek verdi

Karantina günlerini İstanbul dışında geçiren ve herkesten uzakta kaldığı bu dönemde dolgularının eridiğinden şikayet eden Seda Sayan, bu defa sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Normalleşme süreciyle birlikte sevenleriyle sahnelerden buluşan Seda Sayan, kendisini Günay’da izlemeye gelecek olanlara iptal haberi verdi. Sayan, aldığı kararı Instagram hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

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“Verilen sözler yerine getirilmediği için bu akşamki Günay konserimi İPTAL ettiğimi sevdiklerime duyurumdur.”

GÜLBEN ERGEN DESTEK VERDİ

Sayan’ın sosyal medya hesabından yaptığı bu duyuru kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Bu yorumlardan birini de şarkıcının yakın dostu Gülben Ergen yaptı. Ergen, meslektaşının paylaşımının altına “Senin kalbini kıran milyonların kalbini kaybeder… Unutmayın ki Seda Sayan’a hiç bir şey olmaz” yazdı.

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