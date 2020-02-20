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Seda Sayan sahnelere hızlı döndü! İç çamaşırsız mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Ses Türkiye'nin final yapmasıyla sahnelere geri dönen Seda Sayan, transparan kıyafetiyle yine adından söz ettirdi.

Seda Sayan sahnelere hızlı döndü! İç çamaşırsız mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Seda Sayan, yarışmanın final yapmasıyla asıl mesleği olan şarkıcılığa geri döndü. Konserlerine kaldığı yerden devam eden başarılı isim, Antalya konserinde giydiği kıyafetiyle adından söz ettirmeyi başardı.

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57 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan Seda Sayan, sosyal medya hesabından son konserinde çektirdiği fotoğrafları yayınladı.

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Ayna efektli transparan bir elbise tercih eden Seda Sayan'ın kasıklarına kadar uzanan yırtmacı da dikkatlerden kaçmadı. İç çamaşırı giyip giymediği takipçilerinin gündeminde olan Sayan'ın pozlarına beğeni yağdı.

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Her bölümü büyük bir merakla ve keyifle izlenen O Ses Türkiye, geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada Seda Sayan'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran şampiyon oldu.

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de şu sıralar Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşkla gündemde... Ünlü şarkıcı ve oğlu magazin gündeminin en çok konuşulan iki ismi olarak haftaya damgasını vurdu.

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