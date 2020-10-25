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Seda Sayan Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca dalga konusu oldu

25.10.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca dalga konusu oldu

Seda Sayan Sayısal Loto çekilişiyle ekrana döndü. Çılgın Sayısal Loto toplarının çekilişinden önce, "Haydi Bismillah" diyerek şans oyunu hakkında bilgi veren Seda Sayan dalga konusu oldu.

Son olarak TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz programıyla izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, dün akşam ekrana döndü. Seda Sayan'ın sunumuyla “Çılgın Sayısal Loto” TV8'de başladı.

"HAYDİ BİSMİLLAH"

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Seda Sayan dün akşam ilk kez Çılgın Sayısal Loto'yu sundu. Seda Sayan'ın sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

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Seda Sayan, topların çekilişinden önce, "Haydi Bismillah" dedi. Sayan daha sonra şans oyunu hakkında bilgi vererek çekilişi yaptı. Sayan'ın çekilişe başlamadan önce besmele çekmesi sosyal medyada gündem oldu. Sayan ile dalga geçen sosyal medya kullanıcıları Sayan'ı eleştirdi.

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