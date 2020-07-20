Seda Sayan teknesinde ağır misafirlerini ağırladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzak kalan dostlar Seda Sayan’ın teknesinde hasret giderdi. Ünlü sanatçılar kavuştukları anları sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğraflar ile takipçilerine duyurdu. Bodrum denizinin tadını çıkartan dostların keyfi paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Seda Sayan’ın filtre sevdasından Fatih Ürek ve Safiye Soyman’da nasibini aldı.

'FİLTREYİ ABARTMIŞSINIZ'



Seda Sayan’ın teknesinde bir araya gelen Fatih Ürek ve Seda Sayan’ın sosyal medyadan yaptıkları paylaşımın sonrasında “filtre” yorumları çığ gibi büyüdü. 57 yaşındaki Seda Sayan ve 54 yaşındaki Fatih Ürek’in tatil pozuna binlerce yorum yapıldı. Seda Sayan’ın makyajsız halleri gözlerden kaçmazken ikili için “bebek” benzetmesi yapıldı.

Seda Sayan'ın Fatih Ürek ve dostlarını ağırladığı fotoğrafı Fatih Ürek ile küs olan Demet Akalın da beğendi.



Fatih Ürek’ten sonra Safiye Soyman’da Seda Sayan’ı teknesinde ziyaret etti. Seda Sayan “Mutluyuz be” notuyla Safiye Soyman ile olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Sayan’ın şapkası ve makyajsız hali ise takipçilerinden alkış topladı.



