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Seda Sayan 'Yemekteyiz' yorumuna çıldırdı! Onur Büyüktopçu yorumuna ağzını bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 09:14 | Son Güncelleme

Seda Sayan O Ses Türkiye ve Yemekteyiz programlarını bırakınca olay oldu. Sayan Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu'dan devralmış, ama herkes ünlü şarkıcının, oyuncuyu işinden ettiğini söylemişti. Sayan, aynı konu hakkında yorum yapan takipçisine küfürle cevap verdi.

Seda Sayan 'Yemekteyiz' yorumuna çıldırdı! Onur Büyüktopçu yorumuna ağzını bozdu

Geçen yıl Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu’dan devralan Seda Sayan, hala ünlü oyuncuyu işinden etmediğine kimseyi inandıramıyor. Bu yılın başlarında, iki taraf da defalarca açıklama yapmıştı.

Sayan “Herkes sanıyor ki; ben geldim ve Onur işinden oldu. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Yemekteyiz’in gerçek ve en güzel yüzü odur” derken, Büyüktopçu da “Asla bir ekmekle oynama olayı söz konusu değil. Seda Sayan benim canımdır” demişti.

Seda Sayan’ın Yemekteyiz programını bırakacağı kesinleştikten sonra ise programın fanları çeşitli sosyal medya paylaşımlarına yorum yapmaya başladı.

'ZUHAL TOPAL İLE SİDİK YARIŞTIRACAĞIM DERKEN...'

Bir kullanıcı “Zuhal Topal ile sidik yarıştıracağım diye Onur’u yerinden etmeseydi ne güzel millet seyrediyordu, reytingi de fena değildi… Ama onlar kaşındı. Seda Sayan izlenir zannettiler, Zuhal’i geçer sandılar ama nal toplattı yine onlara ve izlenmedi. Ekranda görmekten bıktı millet Seda’yı… Bunu anlamadılar ve ne kadar inkar ederse etsinler insanlar Onur’un kendi isteği ile Yemekteyiz’i bıraktığına inanmadı” deyince Seda Sayan küplere bindi…

Kullanıcıya cevap veren Sayan şöyle dedi: “Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur elli kere ‘Ben bıraktım’ dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık… Şimdi s.tir git sayfamdan.”

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