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Seda Sayan: Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim

21.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağlar Ökten'le yakın zamanda nikah masasına oturan Seda Sayan'a, geçen günlerde bebek soruları sorulmuştu. O defteri kapattığını söyleyen Sayan konuyu ti'ye alarak yumurtalarını satışa çıkaracağını söyledi.

Seda Sayan: Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim

Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi.

Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan "Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor" dedi.

Seda Sayan çocuk yapacak mı? &quot;Yumurtalarımı dondurtmuştum&quot; itirafıSeda Sayan çocuk yapacak mı? "Yumurtalarımı dondurtmuştum" itirafı

Seda Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalarını kullanmayacağını söyleyerek "Çağlar'la çocuk işini kapattık. Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim" dedi.


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