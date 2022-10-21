Seda Sayan: Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim

Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile yaklaşık 7 ay önce nikah masasına oturan Seda Sayan, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi.

Ökten ile çocuk sahibi olmak istemediklerini belirten Sayan "Ben 20 sene önce yumurtalarımı dondurttum. Gençken dondurulduğunda hiçbir şey olmuyor. Yaş ne olursa olsun sağlıklı yumurtalık anneye enjekte edildiğinde gebelik mümkün oluyor" dedi.

Seda Sayan, 20 yıl önce dondurttuğu yumurtalarını kullanmayacağını söyleyerek "Çağlar'la çocuk işini kapattık. Yumurtalarımı NFT olarak satışa çıkarabilirim" dedi.



