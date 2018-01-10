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Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 11:58 | Son Güncelleme 1 saat önce

Seda Sayan, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'u programına konuk etti. Demet'in biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a yer verilince Demet çok bozuldu. Seda Sayan bu haberler üzerine açıklama yaptı ve özür diledi.

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Show TV ekranlarındaki programında Demet Akalın ve Okan Kurt'u konuk alan Seda Sayan, yine çok konuşulacak bir programa imza attı. Demet'in biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince ünlü şarkıcı gerildi.

KLİBİ GÖREN DEMET'İN YÜZÜ DEĞİŞTİ

Demet Akalın, büyük aşkı İbrahim Kutluay ile "Senin Anan Güzel mi?" şarkısında kamera karşısına geçmişti. İbrahim Kutluay, Demet Şener ile Demet Akalın'ı aldatınca ünlü şarkıcı çok zor dönemlerden geçmişti. Seda Sayan'ın programında da dün bu klibe yer verilince Demet Akalın'ın yüzü değişti.

OKAN TEPKİSİZ KALDI

Videonun gösterilmesinin ardından Demet'in resmen yüzü değişti. Okan Kurt'un ise duruma tepkisiz kalması "Videoda yer alan İbrahim Kutluay'ı görmedi mi?" sorusuna akıllara getirdi.

SEDA SAYAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: SABAHA KADAR AĞLADIM

Seda Sayan konuyla ilgili Demet Akalın'dan özür diledi ve şu açıklamayı yaptı:

''Büyük bir özür borcum var. Çok sevdiğim, nikah şahidi olduğum Okan Kurt'tan özür diliyorum. Ekibim adına özür diliyorum. Senden ve eşinden özür diliyorum. Ben senin ablanım. Sen de beni kırmadın programıma geldim. Benim haberimin olması mümkün değil... Sabaha kadar ağladım. İster kabul edin, ister etmeyin... Ben sizden kendim ve ekibim adına özür diliyorum. Okan hayatımda kaybetmeyi isteyeceğim son delikanlı. Umarım özrümü kabul ederler... Kimseyle küs kalmak istemiyorum.''

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Görse ne olur sanki evlenirken bilmiyordu geçmisini onlar daha geniş dert etmez sizin gibi bunları
Ben,video klipte İbram Kurtluay'ı göremedim???Kinaye mi yapmış anlamadım???
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