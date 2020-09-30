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Seda Tosun ve Eymen Adalı boşandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:30 | Son Güncelleme

Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize filmiyle adını duyuran Seda Tosun ve iki yıldır evli olduğu eşi müzisyen Eymen Adalı ile boşandı. Çift karşılıklı yaşanan anlaşmazlıklardan sonra evliliklerini bitirme kararı aldığını duyurdu.

Seda Tosun ve Eymen Adalı boşandı!

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Mucize filminde Mızgin rolüne hayat veren Seda Tosun ve eşi Eymen Adalı ayrıldı. İki yıllık evliliklerini sonlandıran güzel oyuncu Seda Tosun boşanma nedeni olarak eşiyle anlaşamadıklarını dile getirmekle yetindi. Kariyerine ağırlık vermek istediğini söyleyen Tosun, “Birçok senaryo geliyor. İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim. Çalışmaktan hiç yorulmam” ifadelerini kullandı. Yeni projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkmak için sabırsızlanan güzel sanatçı yeni sezonda romantik komedi türünde bir film için kamera karşısına geçeceğinin müjdesini verdi.

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İş ve kariyer hayatında emin adımlarla ilerlemek istediğini vurgulayan Tosun ‘Yeşil Işık’ şarkıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmayı başardı. Müzikal çalışmalarına ağırlık veren başarılı sanatçı biten evliliğinin ardından yeni bir aşk için henüz erken olduğunu söylemeyi ihmal etmedi.

SEDA TOSUN KİMDİR?

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Boşanma haberleriyle gündeme gelmesinin sonrasında Seda Tosun merak edilmeye başlandı. 6 Nisan 1990 tarihinde dünyaya gelen Seda Tosun, 2008 Miss Turkey finalistleri arasında yer aldı. Geçmiş dönemde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Cenk Kangöz ve Gökhan Seven ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Seda Tosun 2018 yılında hayatını müzisyen Eymen Adalı ile birleştirdi.

seda tosun

Evliliğinde yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı boşanma kararı alan Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü’ndan mezun oldu. Balayı filminde rol alarak oyunculuk kariyerine başlayan güzel sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize projesinde büyük sükse elde etti. Mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi Mızgin’i canlandıran Tosun bu rol için 3 bin kişinin arasından seçildi. Mahsun Kırmızıgül'e Facebook üzerinden CV'sini ve fotoğraflarını yollayan Tosun'la deneme çekimi yapıldı ve genç yıldız role kabul edildi.

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