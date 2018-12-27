Seda Üren yeni klibinde eşinin gömleğini giydi

Yönetmenliğini Ferit Çetinkaya’nın üstlendiği klibinde eşi Ercüment Nefesoğlu’na ait gömleği giyerek sıra dışı bir performans sergileyen Üren, yeni teklisi ile sessizliğini bozdu. Bir dönem ‘Yerli Barbie’ olarak anılan ve geçen zamana rağmen güzelliğinden hiç bir şey kaybetmeyen başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ”2019 benim yılım olacak” iddiası ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. ‘Tuzağındayım’ ile müziğe ve sahnelere hızlı bir dönüş yapan Üren, gömleğin yanı sıra giydiği piyano desenli çoraplarıyla da ilgi odağı olmayı başardı.



