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Sedanur sır oldu! Denizde aranıyor... 9 gündür tek bir iz yok

02.12.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 9 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ’ı bulmak için dalgıçlar tarafından denizde yeniden arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Sedanur sır oldu! Denizde aranıyor... 9 gündür tek bir iz yok

Antalya Gazipaşa’da 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan Sedanur Uludağ, tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Kızlarından umutlarını kesmeyen ve yaşadığı ihtimali üzerinde duran genç kızın ailesinin acılı bekleyişi devam ederken, Mersin’in Anamur ilçesinden gelen özel dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı. Gazipaşa Yat Limanı’ndan sabah saatlerinde tekneyle denize açılan dalgıçlar, Selinus Sahili ile Koru Sahili arasında kalan bölümde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ardından, genç kızın son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiine gelen ekipler, burada tüplü dalış yapıp, genç kıza ve genç kızın eşyalarına ulaşabilmek için arama yaptı. Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden arama çalışmalarında herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Gazipaşa’da 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan Sedanur Uludağ’ın (21) ailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ardından, 9 gündür haber alınamayan genç kızın Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Arama çalışmalarını Koru Sahili’nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber olmuştu. Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekipler; dalgıçların ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirmişti. Vatandaşların da katılımıyla 24 Kasım’dan bu yana aranan kayıp genç kıza hala ulaşılamadı.

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(İHA)

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