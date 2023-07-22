MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şef Mehmet Akdağ kimdir, kaç yaşında? Şef Mehmet Akdağ nereli? MasterChef All Star'a konuk oldu!

Şef Mehmet Akdağ kimdir, kaç yaşında? Şef Mehmet Akdağ nereli? MasterChef All Star'a konuk oldu!

22.07.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şef Mehmet Akdağ ile ilgili aramalar MasterChef'e konuk olmasıyla birlikte artış gösterdi. Antalya'da restoranı bulunan şefin hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Şef Mehmet Akdağ kimdir, kaç yaşında? Şef Mehmet Akdağ nereli? MasterChef All Star'a konuk oldu!

Şef Mehmet Akdağ restaurant işletmeciliğinin yanı sıra şefliğiyle de sektörde adını duyurmuş isimler arasında yer alıyor. MasterChef All Star'a konuk olan Şef Mehmet Akdağ, yarışmacılara Antalya yöresine ait balkabağı dolması yaptırdı. Kullanıcılar şef ile ilgili detayları araştırıyor. İşte Masterchef konuğu Şef Mehmet Akdağ ile ilgili merak edilenler...

ŞEF MEHMET AKDAĞ KİMDİR?

Masterchef'e konuk olarak katılan Şef Mehmet Akdağ, 1983 yılında Antalya’da doğdu. Mehmet Akdağ, 1937 yılında kurulan 7 Mehmet Restaurant’ın üçüncü kuşak temsilcisi olarak, mekanın işletmecisi ve baş aşçısıdır.

Mehmet Akdağ’ın kaleme aldığı 7 Mehmet isimli kitap 2023 yılında dünyanın en iyi restoran kitabı seçilmiştir.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mehmet Şef’in 32 bin takipçisi bulunmaktadır. Instagram kullanıcı adı ise “7mehmetakdag “

ezgif.com-webp-to-jpg (6)

MASTERCHEF'E KONUK OLDU

MasterChef All Star'a bu akşam 7 Mehmet lakaplı Şef Mehmet Akdağ konuk oldu. Balkabağı dolması tarifiyle dikkatleri üzerine çeken şef, sektörde oldukça tanınan isimlerden.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

Türkiye’de ve dünyada Akdeniz mutfağını yakından tanıtan Akdağ, geleneksel lezzetler konusunda uzmandır. 7 Mehmet isimli restoranın 3. nesil temsilcisi olan Mehmet Akdağ, Akdeniz’in yerel lezzetleri ve gelenekler Türk mutfağına ilişkin bilgi birikimi ve tecrübesiyle dikkat çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan taşınmıştı! Köy hayatını anlattı: 'Organik tarım yapıyorum'İstanbul'dan taşınmıştı! Köy hayatını anlattı: 'Organik tarım yapıyorum'
Kanserle mücadele ediyorken o soru şoke etti! "Korkmuyorum, teslimim"Kanserle mücadele ediyorken o soru şoke etti! "Korkmuyorum, teslimim"
Konser öncesi rahatsızlandı... İrem Derici hastaneye kaldırıldı!Konser öncesi rahatsızlandı... İrem Derici hastaneye kaldırıldı!

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı
İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.