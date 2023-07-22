Şef Mehmet Akdağ kimdir, kaç yaşında? Şef Mehmet Akdağ nereli? MasterChef All Star'a konuk oldu!

Şef Mehmet Akdağ restaurant işletmeciliğinin yanı sıra şefliğiyle de sektörde adını duyurmuş isimler arasında yer alıyor. MasterChef All Star'a konuk olan Şef Mehmet Akdağ, yarışmacılara Antalya yöresine ait balkabağı dolması yaptırdı. Kullanıcılar şef ile ilgili detayları araştırıyor. İşte Masterchef konuğu Şef Mehmet Akdağ ile ilgili merak edilenler...

ŞEF MEHMET AKDAĞ KİMDİR?

Masterchef'e konuk olarak katılan Şef Mehmet Akdağ, 1983 yılında Antalya’da doğdu. Mehmet Akdağ, 1937 yılında kurulan 7 Mehmet Restaurant’ın üçüncü kuşak temsilcisi olarak, mekanın işletmecisi ve baş aşçısıdır.

Mehmet Akdağ’ın kaleme aldığı 7 Mehmet isimli kitap 2023 yılında dünyanın en iyi restoran kitabı seçilmiştir.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mehmet Şef’in 32 bin takipçisi bulunmaktadır. Instagram kullanıcı adı ise “7mehmetakdag “

MASTERCHEF'E KONUK OLDU

MasterChef All Star'a bu akşam 7 Mehmet lakaplı Şef Mehmet Akdağ konuk oldu. Balkabağı dolması tarifiyle dikkatleri üzerine çeken şef, sektörde oldukça tanınan isimlerden.

Türkiye’de ve dünyada Akdeniz mutfağını yakından tanıtan Akdağ, geleneksel lezzetler konusunda uzmandır. 7 Mehmet isimli restoranın 3. nesil temsilcisi olan Mehmet Akdağ, Akdeniz’in yerel lezzetleri ve gelenekler Türk mutfağına ilişkin bilgi birikimi ve tecrübesiyle dikkat çekiyor.



