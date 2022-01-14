MasterChef Türkiye 2021 sezonunun renkli yarışmacılarından Tunahan Ak'ın başına talih kuşu kondu. İşsiz olduğunu anlatan Ak'a, Şef Mehmet Yalçınkaya'dan canlı yayında iş teklifi geldi.

''BANA HİÇ İŞ TEKLİFİ GELMEDİ''

Tunahan Ak'ın ''Ben işe falan girmedim. Bana hiç iş teklifi gelmedi, anlamadım bunu. İşsizim, 27 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Bunu da bildireyim. Bir YouTube kanalı açtım. Oraya videolar çekiyorum.'' sözleri üzerine Mehmet Yalçınkaya, ''Sana iş teklifi gelmedi mi? Benimle çalışırsın'' yanıtını verdi. Tunahan Ak, büyük teklife ''Şefim benim evim oraya uzak'' sözleriyle karşılık verince, Mehmet Yalçınkaya, ''Ben iş teklifimi yaptım'' diyerek konuyu kapattı.

TUNAHAN AK KİMDİR?

19 yaşındaki Tunahan Ak, aşçılık lisesini bitirdi. Bir süre çikolata imalathanesinde çalışan Ak, patates yatağında bonfile hazırlayarak, MasterChef'e girmeyi hak kazandı. Tunahan Ak, MasterChef'in 71. bölümünde yarışmacılardan Ateş Durukan ve Mustafa Ozan'ın gerisinde kalarak, yarışmaya veda etmişti.



