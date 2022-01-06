Şef Osman Sezener kimdir, aslen nereli? MasterChef Osman Sezener kaç yaşında?

TV8'de yayınlanan MasterChef programı sonrası gündeme gelen Şef Osman Sezener'in hayatı merak ediliyor. Türkiye'yi yurtdışında başarı ile temsil eden Osman Sezener, İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olmasının ardından gastronomide kariyerine başlamıştır.

ŞEF OSMAN SEZENER KİMDİR?

M. Osman Sezener, 1982 senesinde İzmir'de keyifle işlettikleri bir aile ve lokantalarının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olmasının ardından yiyecek-içecek sektörüyle ilgilenen isim, ailesinin yanına gitmeye karar vermiştir. Eğitimine Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başlamıştır ve hemen ardından New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamlamıştır. Yarı Alman yarı Girit köklerinin desteğiyle bu sektörün kendisine verdiklerini harmanlayabileceği inancına sahip olmuştur.

Eğitim hayatını tecrübeyle pekiştirmek için İtalya, Amerika ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalışmıştır. Yine çocukluğundan beri yurt içi ve yurt dışı gezilerinde sokak yemekleri ile tanışmış, iyi restoranlarda yediği yemeklerin damak ve zihin gelişiminde büyük rol oynamıştır. Eğitimin yalnızca okulda olmadığının bilincinde olarak; ilerlemek istediği bu yemek sektöründe yaşadığı toprakların malzemelerini, hikayesi olan insanların tariflerini ve değişik dokulara sahip coğrafyaların çeşitli hazinelerini kendisine ilke edinmiştir. Ayrıca Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Mutfak Dostları Derneği, "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, 10 kategoride sahipleri ile buluşturmuştur. Osman Sezener 2020 senesinde Yılın Türk Şefi ödülünün de sahibi olmuştur.

