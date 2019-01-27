MAGAZİN

Sefa Doğanay'a ölüm tehdidi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla yıldızı parlayan ve yaptığı taklitlerle dikkat çeken Sefa Doğanay, ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle takipçisinden şikayetçi oldu.

Sefa Doğanay'a ölüm tehdidi

Yaptığı taklitlerle büyük beğeni toplayan Sefa Doğanay'ın takipçisiyle başı dertte. Ünlü fenomen, bir hayranının kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle adliyenin yolunu tuttu.

Bakırköy Adalet Sarayı'na giden Sefa Doğanay, sosyal medya üzerinden takipçisi olan Kudret T. hakkında taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle, suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Komedyen, ''Sosyal medyadan beni iki yıldır çok rahatsız ediyor. Saplantı haline getirmiş. İş ölüm tehditlerine varınca savcılığa gelmek zorunda kaldım'' dedi. (Haberler)

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sefa doğanay Sefa Doğanay tehdit

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