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Sefer eş anlamlısı nedir? Sefer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin sahip olduğu kelime çeşitliliği ve anlatım zenginliğine bakıldığında, dilimizin çok önemli bir yerde olduğu görülmektedir. Dilimizin kelime haznesi çok geniştir. Dilimiz anlatmak istediklerimizi zengin bir şekilde ifade edebilme imkânı sunar. Dilimizde yazılış ve okunuş açısından farklı olan ama anlam açısından aynı olan kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler eş anlamlı sözcüklerdir ve dilimizde oldukça yaygın şekilde yer almaktadır. Peki, sefer sözcüğünün eş anlamı olan kelime nedir?

Sefer eş anlamlısı nedir? Sefer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca incelendiğinde toplumlar arasında belirli yönlerden bir etkileşim olduğu görülür. Toplumlar arasında dil açısından olan etkileşimler ise kaçınılmazdır. Toplumlar arası olan kelime alışverişlerinin nedeni de dil açısından yapılan bu etkileşimlerdir. Türkçe de farklı kökenli kelimeler açısından oldukça zengindir. Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli kelimeler de dilimizde varlığını korur. Sefer sözcüğü farklı kökenli bir kelimedir. Arapça kökenli olan sefer kelimesi “uzun yürüyüş, yolculuk” anlamına gelen "sefer" kelimesinden alıntıdır. Dilimize anlamını koruyarak alıntılanan olan sefer sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Yolculuk
  • Kez, defa, kere
  • Genel olarak ülke dışına yapılan askeri harekât, savaş, savaşa gitme
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Sefer kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimiz ifade etmek istediklerimizi anlatabilmemiz için çok geniş bir kelime haznesine sahiptir. Eş anlamlı kelimeler sayesinde aynı kelimeyi tekrara düşmeden anlatmak istediklerimizi sıralayabiliriz. Türkçe eş anlamlı sözcükler açısından oldukça zengindir. Sefer sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verilen bir sözcüktür. Birden fazla anlama gelen sefer kelimesi tüm anlamlarıyla birlikte aktif olarak günlük yazılı ve sözlü anlatımda yerini alır. Sefer sözcüğü yaygın olarak kullanılan bir kelime olduğundan sefer eş anlamlısı olan kelimeler alternatif olarak kullanılabilir. Seferin eş anlamlısı olan kelimeleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Defa
  • Kere
  • Kez
  • Posta
  • Yol
  • Yolculuk

Sefer kelimesini kullandığımız her cümlede sefer kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri de kullanabiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

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Seferin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Sefer sözcüğü ve seferin eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabileceğimiz örnek cümleler mevcuttur. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Kaç defa sana söyledim, daha dikkatli davranman gerekirdi.
  • Yazdığın yazıyı üç kez daha okuyup iyice aklında tutman gerekiyor.
  • Elli kere aynı şeyi anlatmaktan çok yoruldum, artık beni iyi dinlemen gerekiyor.
  • Genç adam yolculuğa çıkıyormuş, umarım sağ salim geri dön
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