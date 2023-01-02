Sefer eş anlamlısı nedir? Sefer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca incelendiğinde toplumlar arasında belirli yönlerden bir etkileşim olduğu görülür. Toplumlar arasında dil açısından olan etkileşimler ise kaçınılmazdır. Toplumlar arası olan kelime alışverişlerinin nedeni de dil açısından yapılan bu etkileşimlerdir. Türkçe de farklı kökenli kelimeler açısından oldukça zengindir. Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli kelimeler de dilimizde varlığını korur. Sefer sözcüğü farklı kökenli bir kelimedir. Arapça kökenli olan sefer kelimesi “uzun yürüyüş, yolculuk” anlamına gelen "sefer" kelimesinden alıntıdır. Dilimize anlamını koruyarak alıntılanan olan sefer sözcüğü TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

Yolculuk

Kez, defa, kere

Genel olarak ülke dışına yapılan askeri harekât, savaş, savaşa gitme

Sefer kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimiz ifade etmek istediklerimizi anlatabilmemiz için çok geniş bir kelime haznesine sahiptir. Eş anlamlı kelimeler sayesinde aynı kelimeyi tekrara düşmeden anlatmak istediklerimizi sıralayabiliriz. Türkçe eş anlamlı sözcükler açısından oldukça zengindir. Sefer sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verilen bir sözcüktür. Birden fazla anlama gelen sefer kelimesi tüm anlamlarıyla birlikte aktif olarak günlük yazılı ve sözlü anlatımda yerini alır. Sefer sözcüğü yaygın olarak kullanılan bir kelime olduğundan sefer eş anlamlısı olan kelimeler alternatif olarak kullanılabilir. Seferin eş anlamlısı olan kelimeleri şöyle sıralayabiliriz:

Defa

Kere

Kez

Posta

Yol

Yolculuk

Sefer kelimesini kullandığımız her cümlede sefer kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri de kullanabiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

Seferin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Sefer sözcüğü ve seferin eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabileceğimiz örnek cümleler mevcuttur. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: