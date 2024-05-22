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Seferberlik için 24 yıl sonra yeni dönem! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

22.05.2024 07:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte 24 yıllık 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' hayata geçirildi.

Seferberlik için 24 yıl sonra yeni dönem! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Seferberlikte yeni dönem başladı. 22 Mayıs 2024 tarihli ve 32553 sayılı Resmi Gazete'de yaımlanan kararla birlikte, 1990 yılından bu yana yürürlükte olan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren seferberlik ve savaş haline ilişkin yeni yönetmelikle; seferberlikle ve savaş haliyle ilgili bir takım değişikliklere gidildi.

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Karar tam olarak şöyle:

“24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan seferberlik
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