Sefirin Kızı 1. bölümden 3. fragman yayınlandı! Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün dizisi Sefirin Kızı ne zaman başlıyor?

Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu, birbirlerine geçmişte deli gibi aşık olan Sancar ve Nare'yi canlandırıyor. Yapımına O3 Medya ve NGM’nin birlikte imza attığı Sefirin Kızı, güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü anlatımı ile 16 Aralık Pazartesi 20.00’de Star’da başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş insanı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerinin anlatıldığı dizinin başrol oyuncuları afişteki uyumları ile dikkat çekti. İlk günden itibaren setten paylaşılan fotoğraflar ve yayınlanan tanıtımları ile çok konuşulan dizinin afişi de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor.



