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Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar, Nare'nin sırrını öğreniyor mu? Sefirin Kızı 9. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 18.02.2020 02:05 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 10. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde, Sancar ve Nare arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Nare'nin cep telefonundaki videoyu izleyen Sancar ve Gediz büyük şok yaşıyor. Sancar'ın ısrarları üzerine ise Nare sinir krizi geçiriyor. İşte Sefirin Kızı 10. yeni bölüm fragmanı.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 17 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen 9. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı dizisinin 24 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE SANCAR VE NARE YÜZLEŞMESİ

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında Nare ile yeniden buluşan Sancar büyük bir gerçeği öğreniyor. Sancar'ın "Kafamı gömdüğün yer kum değil gaflet. Unutma vakti değil bulma vakti" sözleri dikkat çekiyor.

Sancar, Müge'ye Akın'ın yerini bilip bilmediğini soruyor. Müge ise "Nare bana her şeyi söyledi" diyor. Nare ile Sancar arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Gediz ve Sancar izledikleri görüntülerle şoke oluyor. Nare'nin "Yapma" demesi üzerine Sancar ise "Ben haklı çıkarım diye mi yapmayım. Yoksa sen haklı çıkarsın diye mi? Her durumda kıracağız kalemi" sözleriyle yanıt veriyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE ÖZETİ

Akın’a sırf Nare’yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar’ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz’in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge’nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz’den gizleyerek.

Aynı anlarda Nare de Gediz’den gizli Müge’nin peşindedir, o da Müge’ye Akın’ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar’la Nare’nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey’in telefonundaki bu videoda, Akın’ın Montenegro’da Nare’ye saldırdığı, Nare’nin de Akın’ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır.

Güven Bey bu videoyu Sancar’a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın’ı mezara, Sancar’ı hapse göndermek.

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